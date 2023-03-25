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Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
ЗСУ тримають оборону Бахмута
фото: Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

На Бахмутському напрямку найскладніша ситуація

Українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

«Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати», – розповів Залужний.

Також Залужний і Радакін обговорили питання посилення української ППО. «Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Теги: окупанти війна росія наступ Валерій Залужний Бахмут

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