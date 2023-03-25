Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
На Бахмутському напрямку найскладніша ситуація
Українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
«Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати», – розповів Залужний.
Також Залужний і Радакін обговорили питання посилення української ППО. «Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.
Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.
22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.
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