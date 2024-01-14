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Залужний розповів, чим останніми днями займався на передовій (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залужний розповів, чим останніми днями займався на передовій (фото)
Валерій Залужний із Сергієм Шапталою відвідали зони відповідальності «Таврії» та «Одеси»
фото: Валерій Залужний/Telegram

Головком зустрівся з командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та в Запорізькі області

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса». Про це головком розповів у Telegram. 

«Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки», – написав Залужний.

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Валерій Залужний із Сергієм Шапталою відвідали зони відповідальності «Таврії» та «Одеси»
фото: Валерій Залужний/Telegram

Крім того, головнокомандувач ЗСУ й начальник Генштабу разом із командувачем Військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що в районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тисяч своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили. 

Також повідомлялося, що російські кадрові військові формують десантно-штурмові бригади, які дятимуть як спецпідрозділи для десантування й розвідки в тилу українських ліній оборони. За оцінками аналітиків, такий підрозділ уже діє на Запорізькому напрямку.

До слова, триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Теги: Генштаб військові фронт Валерій Залужний

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