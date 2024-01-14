Залужний розповів, чим останніми днями займався на передовій (фото)

Головком зустрівся з командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та в Запорізькі області

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса». Про це головком розповів у Telegram.

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«Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки», – написав Залужний.

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Валерій Залужний із Сергієм Шапталою відвідали зони відповідальності «Таврії» та «Одеси» фото: Валерій Залужний/Telegram

Крім того, головнокомандувач ЗСУ й начальник Генштабу разом із командувачем Військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

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Нагадаємо, що в районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тисяч своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили.

Також повідомлялося, що російські кадрові військові формують десантно-штурмові бригади, які дятимуть як спецпідрозділи для десантування й розвідки в тилу українських ліній оборони. За оцінками аналітиків, такий підрозділ уже діє на Запорізькому напрямку.

До слова, триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.