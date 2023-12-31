Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч

Уночі під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів

У ніч на 31 грудня російські загарбники атакували Харків безпілотниками. Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН через обстріл Білгорода. Стало відомо, чим вдарили росіяни по готелю в Харкові. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Харків

У ніч на 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.

Як зазначає мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

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У центрі Харкова продовжують усувати наслідки влучань російських безпілотників. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Поліція з'ясовує, чи є поранені.

Стало відомо, чим вдарили росіяни по готелю в Харкові

У суботу, 30 грудня, під час масованого обстрілу Харкова ворог вдарив по будівлі готелю «Kharkiv Palace» та житловому будинку ракетами «Іскандер-М». Про це розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але кількість гостей, яка перебувала під час атаки, ще не підрахували.

За інформацією мера Харкова Ігора Терехова, попередньо загиблих немає. Відомо про 16 постраждалих, п’ятеро з них уже у лікарні.

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Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН, який скликала РФ

Представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у «вбивстві мирних жителів» за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Чехія відмовилася брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке вирішила скликати Росія через вибухи в Білгороді.

«Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо», – написав він.

Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді

Велика Британія вказала Росії, що звинувачувати в загибелі своїх громадян слід передусім президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс на на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному в суботу на запит Москви через обстріл Білгорода.

«Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправку багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть», – підкреслив Фіппс.

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Він також наголосив, що війну розпочала Росія, а Україна має повне право захищати себе.

Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції запроваджуються проти шести громадян Росії, з яких деякі використовують українські документи на інше ім’я. Серед них: Буркін Єгор Васильович, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича; Амірханян Андрій Абрамович, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича; Градопольцев Артем Олександрович і Кліпов Денис Іванович, в Україні отримали посвідчення біженця; Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича; Сафіханов Альберт Мінуллович, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича.