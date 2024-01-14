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РФ зосередила майже 10 тисяч окупантів на одному з напрямків: що задумав ворог

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ зосередила майже 10 тисяч окупантів на одному з напрямків: що задумав ворог
У Кринках наші захисники продовжують бойову роботу з закріплення і розширення плацдарму
фото: Генштаб ЗСУ

Біля Кринок фактично вже немає жодного вцілілого будинку

У районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тисяч своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон», – зазначила Гуменюк.

Вона вкотре закликала місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

Нагадаємо, що українські військові продовжують утримувати позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області, тоді як росіяни скаржаться на велику кількість проблем, зокрема з РЕБ в цьому районі. 

До слова, триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Теги: війна Херсонщина ворог окупанти фронт

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