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Пресконференція Залужного, НАЗК зацікавилося нардепом Тищенком. Головне за 26 грудня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пресконференція Залужного, НАЗК зацікавилося нардепом Тищенком. Головне за 26 грудня
фото: скріншот відео

Головнокомандувач ЗСУ в рамках пресконференції зробив низку важливих заяв щодо мобілізації 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації, НАЗК розпочало моніторинг способу життя нардепа Тищенка, у Києві розпочалися спеціальні навчання. «Главком» склав добірку новин 26 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Демобілізація, електронні повістки, війна у 2024 році: головні заяви Залужного

Сьогодні, 26 грудня, генерал Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.

НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа. Повідомляється, що частиною статків Тищенка володіє ексдиректор київського ресторану «Велюр» Сергій Вакальчук. 

Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян

У Києві з 25 по 28 грудня проводитимуть спеціальні навчання. У різних районах столиці, зокрема, передбачено розгортання тимчасових блокпостів, а також перевірятимуть транспорт та документи у громадян. За словами начальника КМВА Сергій Попка, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

Зеленський провів засідання Ставки: озвучено плани на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він зазначив, що обговорено багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення Сил оборони та безпеки держави. Окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Президент підкреслив, що Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах.

Одна з країн ЄС заявила про труднощі з постачанням боєприпасів для України

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися. За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років. Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

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Теги: війна Валерій Залужний документи Володимир Зеленський Україна боєприпаси Київ

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