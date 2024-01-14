Росія створює підрозділи для операцій в українському тилу: деталі від ISW

За даними аналітиків, на Запорізькому напрямку вже діє ворожий спецпідрозділ для десантування й розвідки в українському тилу

Окупанти готують нові десантно-штурмові бригади

Російські кадрові військові формують десантно-штурмові бригади, які дятимуть як спецпідрозділи для десантування й розвідки в тилу українських ліній оборони. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що схожі підрозділи діяли ще за радянських часів у ході бойових дій в Афганістані.

За даними російських джерел, такі десантно-штурмові бригади у складі наземних з'єднань зможуть здійснювати десантування в ближньому тилу України без парашутів. Імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Таким же чином це було під час перших боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

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За оцінками фахівців, такий підрозділ уже діє на Запорізькому напрямку. Це 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ). ДШБ існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні війська, на думку аналітиків, цілком можуть намагатися створити ці формування.

«Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що висока активність українських безпілотників на цьому напрямку призводить до того, що росіяни збивають свої ж дрони.

До слова, українські військові вивели з ладу понад 20 ракет за допомогою засобів РЕБ, що, на думку аналітиків, може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.