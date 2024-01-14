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Сили оборони знищили сім крилатих ракет – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сили оборони знищили сім крилатих ракет – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 січня

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів, чотири засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: ЗСУ авіація війна озброєння втрати ворог

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