Потрощений, але не скорений: відео Чернігова з висоти пташиного польоту

Місто з перших днів війни взяло на себе потужні удари, багато людей загинули

Чернігів сильно постраждав від обстрілів армії РФ. З перших днів війни в Україні місто взяло на себе багато ворожих снарядів, але не підкорилося загарбникам. Збройні сили України з ОК «Північ» показали наслідки обстрілу Чернігова з висоти пташиного польоту.

Рашисти завдали місту великої шкоди, долати наслідки його злочинів доведеться довгий час. Втім, навіть під таким жорстким пресингом окупантів місто встояло і залишилося нескореним.

«Розбита Чернігівська весна... З висоти пташиного польоту потрощене місто навалою ворогів, але не скорене і вільне», – написали українські захисники.

Після того, як окупанти пішли з міста, вони не припиняють обстріли. На Чернігів досі скидають ракети, завдаючи нових збитків.

Нагадаємо, у Чернігівській області рятувальники вилучили уже понад 16 тисяч вибухонебезпечних снарядів. Також мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів про жертви та зниклих безвісти. За його словами, деякі люди згоріли живцем.

Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що його країна перебуває постійно у контакті з урядом України в питанні допомоги Чернігову.