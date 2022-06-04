  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
рус
    Події в Україні

    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)

    Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень - Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень
    фото: Валерій Залужний/Facebook

    Техніка здатна уражати цілі на відстані до 22 кілометрів

    Самохідні гаубиці М109А3 з Норвегії вже перебувають на передовій та допомагають ЗСУ знищувати російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

    «Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував», – пояснив він.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)
    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)

    Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, норвезькі гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Вони здатні уражати цілі на відстані до 22 кілометрів.

    «Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах», – додав Залужний.

    Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень.

    Нагадаємо, На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)