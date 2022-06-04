Залужний показав, як норвезькі гаубиці знищують окупантів (фото)

Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень

Техніка здатна уражати цілі на відстані до 22 кілометрів

Самохідні гаубиці М109А3 з Норвегії вже перебувають на передовій та допомагають ЗСУ знищувати російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

«Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував», – пояснив він.

Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, норвезькі гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Вони здатні уражати цілі на відстані до 22 кілометрів .

«Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах», – додав Залужний.

Військові опанували норвезькі М109А3 всього за один тиждень.

Нагадаємо, На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині.