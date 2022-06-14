Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)

Один зі снарядів влучив у квартиру на восьмому поверсі житлового будинку

Вчора, 13 червня, війська Росії вчергове обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області. Під вогонь ворога потрапив житловий будинок. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

«Розбомблена квартира та зруйнований дитячий майданчик. Це наслідки чергового ворожого обстрілу смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. В понеділок ворог зранку гатив по багатоповерхівці, де мешкають виключно цивільні люди. Будівля була обстріляна з усіх сторін. Саме в цей час стіпногірці набирали воду, яку їм привезли», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, своєчасно укриття в сховищах врятувало життя людей.

«Один снаряд потрапив на технічний поверх, іншій прямо у квартиру на восьмому поверху. Також артилерія окупанта зруйнувала дитячий майданчик навпроти будинку», – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні російські війська продовжили обстрілювати прикордонні області України. Сьогодні під артилерійський обстріл знову потрапила Сумщина.

Як відомо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.