  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)
рус
    Події в Україні

    Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)

    Росіяни обстріляли селище Степногірськ на Запоріжжі - Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)
    Росіяни обстріляли селище Степногірськ на Запоріжжі
    фото: Запорізька ОВА

    Один зі снарядів влучив у квартиру на восьмому поверсі житлового будинку

    Вчора, 13 червня, війська Росії вчергове обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області. Під вогонь ворога потрапив житловий будинок. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

    «Розбомблена квартира та зруйнований дитячий майданчик. Це наслідки чергового ворожого обстрілу смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. В понеділок ворог зранку гатив по багатоповерхівці, де мешкають виключно цивільні люди. Будівля була обстріляна з усіх сторін. Саме в цей час стіпногірці набирали воду, яку їм привезли», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, своєчасно укриття в сховищах врятувало життя людей.

    «Один снаряд потрапив на технічний поверх, іншій прямо у квартиру на восьмому поверху. Також артилерія окупанта зруйнувала дитячий майданчик навпроти будинку», – наголосили в ОВА.

    Нагадаємо, сьогодні російські війська продовжили обстрілювати прикордонні області України. Сьогодні під артилерійський обстріл знову потрапила Сумщина.

    Як відомо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

    Читайте також: Атака на «Азот», обстріл Дніпропетровщини. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 червня
    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)