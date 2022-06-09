Рашисти намагаються взяти під контроль трасу на Запоріжжі – американські аналітики

Росіяни додатково проводили обстріли з РСЗВ та розвідувальні операції в Миколаївській області

Росіяни активізують операції на Херсонщині

Окупанти перекинули в Запорізькій області намагаються посилити наступ, перекрити комунікації. Т-62 Для посилення траси Т0812, яка проходить через Оріхів та Лугове, орки перекинули 30 танків, а також намагаються стримати зусилля України з перегрупування та посилення підрозділів у Херсонській області та запобігти подальшим українським контратакам. Про це повідомляє Інститут вивченні війни.

Зазначається, що артилерійський вогонь та наземні удари російських військ було зосереджено на північному сході Запоріжжя біля кордону з Донецькою областю на лінії Оріхів-Гуляполе.

В ISW посилаються на заяву речника Міноборони України Олександра Мотузяника про, що російські війська перекинули 30 танків Т-62 на «довгострокові» (ймовірно, мали на увазі оборонні) вогневі точки у Василівці. Це ймовірно є спробою посилити контроль над трасою Т0812, яка проходить від Василівки до Оріхова та Гуляполя.

В інституті зазначили, що російські війська додатково проводили обстріли з РСЗВ та розвідувальні операції в Миколаївській області. Також росіяни активізують операції на Херсонщині, особливо вздовж кордону між Миколаївсько та Херсонською областями. Вони намагаються стримати зусилля України з перегрупування та посилення підрозділів у Херсонській області та запобігти подальшим українським контратакам.

За словами аналітиків, в боях за Сєвєродонецьк війська РФ одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

«Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору по західному березі Сіверського Донця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєверодонецька», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове