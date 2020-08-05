Заручник «полтавського терориста» звільнився з поліції



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Серед полтавських поліцейських неофіційно говорять про некомпетентність дій Шияна під час затримання і знешкодження озброєного злочинця - ЗМІ

Полковник Віталій Шиян написав заяву про відставку за вислугою років і йде на пенсію

Начальник карного розшуку головного управління Нацполіції в Полтавській області полковник Віталій Шиян звільняє займану посаду. Про це в середу, 5 серпня, повідомив начальник обласної поліції Іван Виговський у коментарі інформагентству УНІАН.

«Він іде на пенсію», - сказав Виговський.

За словами Шияна, він відслужив у поліції 25 років і йде на пенсію за вислугою років.

«Водночас, серед полтавських поліцейських неофіційно говорять про некомпетентність дій Шияна під час затримання і знешкодження озброєного злочинця», - зазначає інформагентство.

Начальник обласного карного розшуку стверджує, що вихід на пенсію не пов'язаний з критикою його роботи. «Я вважаю, що під час спецоперації з полтавським терористом я мав рацію. Я обмінявся з підлеглим», - зазначив він.

Нагадаємо, 23 липня Роман Скрипник, якого підозрювали у незаконному заволодінні транспортним засобом, у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

До пошуків Скрипника було залучено поліцію, Нацгвардію, кінологів, спеціальну техніку. Після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника і ліквідували його після збройного опору.