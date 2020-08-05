У Франції поліція заарештувала юнака, який 841 раз телефонував правоохоронцям



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Правоохоронці, ображені порушником, подали скарги

Юнак протягом трьох днів зателефонував до 21 поліцейського відділку і образив багатьох жандармів

У Франції поліція заарештувала 19-річного юнака, який 841 раз телефонував у жандармерію протягом трьох днів і ображав офіцерів. Про це повідомляє місцеве видання Le Parisien.

Зазначається, що молодий чоловік з департаменту Сена і Марна протягом трьох днів подзвонив у 21 відділення поліції і жандармерії. Дзвінки він здійснював з мобільного телефону і ображав копів.

«Француза заарештували в будинку його батька, а телефон, з якого надходили дзвінки, конфіскували», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що юнак не шкодує через скоєне, бо отримав від дзвінків задоволення.

«Кілька ображених порушником поліцейських подали скарги. Психіатрична експертиза визнала хлопця осудним. Його помістили під варту до рішення суду. Відзначається, що француз уже був відомий поліції через інші проступки», - повідомляють французькі ЗМІ.

Як повідомлялося, у Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем».