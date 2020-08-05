Суд заарештував на два місяці «київського терориста»



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Затримання Сухроба Карімова співробітниками СБУ Фото: СБУ

Підозрюваний не зможе вийти на свободу під заставу

У середу, 5 серпня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва. Про це повідомляє APnews.

Під час засідання суду Карімов поводився дуже спокійно.

Прокурор наполягав на запобіжному заході у вигляді арешту на 60 діб без права на заставу.

Суддя врахував всі обставини справи та задовольнив клопотання прокуратури.

Згідно зі статтею «Тероризм» Кримінального кодексу України Карімову загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.