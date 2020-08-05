У патрульній поліції готують сюрприз для власників електросамокатів, електробайків і моноколіс



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Власники електросамокатів, електробайків та моноколіс зобов'язані будуть обладнати свій транспорт звуковим та світловим обладнанням

Нові учасники дорожнього руху скоро отримають свої правила

Вимоги до власників електробайків, гіроскутерів, моноколіс, сегвеїв, гіробордів будуть зафіксовані на законодавчому рівні. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, проєктом закону №3023 пропонується передбачити в Кодексі України про адміністративні правопорушення та Законі України «Про дорожній рух» таку категорію учасників дорожнього руху як користувачі персонального легкового електротранспорту, а також запровадити вимоги до їхнього обладнання та захисного спорядження.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що відповідно до вказаного законопроєкту, користувачі персонального легкового електротранспорту (будуть) зобов’язані:

керувати персональним легким електротранспортом, що обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Вимога щодо обов’язкового обладнання персонального легкого електротранспорту звуковим сигналом не поширюється на випадки, коли можливість такого обладнання не передбачена конструктивним рішенням виробника,