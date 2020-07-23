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    Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі

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    <span>Підозрюваний поїхав з начальником карного розшуку на автомобілі, який автовикрадачу надали на його вимогу</span> - Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі
    Підозрюваний поїхав з начальником карного розшуку на автомобілі, який автовикрадачу надали на його вимогу

    Чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції

    Чоловік, який погрожує гранатою у Полтаві, й захопив у заручники поліцейського, обміняв останнього на начальника карного розшуку, полковника поліції Віталія Шияна, після чого - поїхав з ним у наданому за вимогами автомобілі. Про це повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

    «23 липня у Полтаві о 09:05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожує підірвати. За руку він утримував співробітника поліції», - повідомив Геращенко.

    За його словами, на місці створений оперативний штаб.

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    Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі
    Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі
    Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі
    Захоплення полісмена у Полтаві: заступник Авакова повідомив деталі

    «Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна (Віталій Шиян - ред.), з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі Богдан. Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію «Грім», - резюмував заступник голови МВС.

    Нагадаємо, у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, намагаючись уникнути відповідальності - захопив одного із правоохоронців у заручники та погрожував підірвати гранату.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

    22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

    У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

    Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

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    МВС Полтава Антон Геращенко тероризм граната заручники автомобіль поліція
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