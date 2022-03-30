Заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді

Посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ РФ у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти заступниці голови Бердянської райдержадміністрації за співпрацю із російськими загарбниками. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ РФ у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення захопленого Бердянська. Зазначається, що ж жінка брала участь у забезпеченні діяльності адміністрації держави-агресора РФ.

«Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили Бердянськ. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.

Не дивлячись на погрози і тиск, люди у тимчасово окупованому Бердянську продовжують виходити на проукраїнські мітинги. Так, 20 березня окупанти побили та затримали українців.

Раніше в Бердянську перестав виходити на зв'язок народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка.