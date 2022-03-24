Місяць з початку вторгнення Росії в Україну: триває 29-й день війни (відео)

24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону

Минув місяць відколи президент РФ Путін о 04:40 ранку 24 лютого оголосив війну Україні

Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

Рада безпеки ООН 24 лютого о 4:30 розпочала термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Засідання було ініційоване українською стороною.

Під термінового засідання Радбезу ООН президент Росії Володимир Путін о 4:40 24 лютого заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР».

24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму. Російська армія обстріляла із артилерії українські прикордонні застави. Одночасно були завдані удари, зокрема із повітря, по понад 40 об'єктах військової інфраструктури в майже у всіх регіонах країни.

Після цього розпочався рух танкових колон та живої сили вглиб території України.

Володимир Путін це назвав «спецоперацією на Донбасі», а метою оголосив – «демілітаризацію і денацифікацію України».

Збройні сили України, Національна гвардія та загони територіальної оборони розпочали чинити запеклий опір.

В Україні був оголошений воєнний стан і загальна мобілізація.

Триває 29-й день війни. Військові України продовжують вести важкі бої на підступах до низки міст. У більшості випадків російські військові зазнали серйозних втрат, намагаючись прориватися до Харкова, Маріуполя, Херсону, Чернігова, Києва.

Станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15 600 осіб;

танків ‒ 517 од;

бойових броньованих машин ‒ 1 578 од;

‒ 1 578 од; артилерійських систем – 267 од;

РСЗВ – 80 од;

засоби ППО – 47 од;

літаків – 101 од;

гелікоптерів – 124 од;

автомобільної техніки – 1 008 од;

кораблі /катери – 4 од;

цистерн з ПММ – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;

спеціальна техніка – 15.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ йдеться у повідомленні.

У низці регіонів ніч з 22 на 23 березня пройшла спокійно, без повітряних тривог. Проте ворог активний на деяких напрямках. Так, на Луганщині та Донеччині артобстріли тривають майже безперервно.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні ввечері 23 березня, на Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав.