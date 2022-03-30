Зеленський потролив росіян Чорнобаївкою: вирішили поменше літати і їздити

Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і успішної оборони українців

Президент Володимир Зеленський нагадав, що саме успіхи Збройних сил України змушують російських загарбників скорочувати бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

«Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і успішної оборони українців. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка менше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, захисникам, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямі», – сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що не варто втрачати пильності, оскільки ситуація не стала легшою.

«Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в казан війни. Тому ми не розхолоджуємося і не зменшуємо наші оборонні зусилля«. Як на півночі нашої країни, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська», – сказав президент.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 34 дня повномасштабної війни.

Зеленський запевнив українців, що жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути.

Як повідомлялося, Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times.

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