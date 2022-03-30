Власник брендів одягу Reserved, Sinsay і Cropp закрив усі магазини в Росії

Свої магазини в Росії зачинив власник Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay

Польський виробник одягу LPP Group, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, оголосив про закриття всіх своїх магазинів у Росії. Про це повідомляється на сайті LPP.

«Польська швейна компанія завершила оперативні дії, необхідні для закриття магазинів у Росії, і сьогодні (29 березня, - ред.) закрила останній із них. Таким чином, відповідно до раніше оголошеного, із завтрашнього дня на російському ринку буде закрито всі магазини брендів LPP», – йдеться в повідомленні.

Раніше польський рітейлер повністю припинив постачання товарів до РФ. Також LPP Group згорнула всі інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.

LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Вона має мережу з більш ніж 2000 магазинів по всьому світу.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

Концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.