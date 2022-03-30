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    Економіка та фінанси

    Власник брендів одягу Reserved, Sinsay і Cropp закрив усі магазини в Росії

    Свої магазини в Росії зачинив власник Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay - Власник брендів одягу Reserved, Sinsay і Cropp закрив усі магазини в Росії
    Свої магазини в Росії зачинив власник Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay
    фото: LPP

    LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay

    Польський виробник одягу LPP Group, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, оголосив про закриття всіх своїх магазинів у Росії. Про це повідомляється на сайті LPP.

    «Польська швейна компанія завершила оперативні дії, необхідні для закриття магазинів у Росії, і сьогодні (29 березня, - ред.) закрила останній із них. Таким чином, відповідно до раніше оголошеного, із завтрашнього дня на російському ринку буде закрито всі магазини брендів LPP», – йдеться в повідомленні.

    Раніше польський рітейлер повністю припинив постачання товарів до РФ. Також LPP Group згорнула всі інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.

    LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Вона має мережу з більш ніж 2000 магазинів по всьому світу.

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

    Концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5», – написав Гетманцев.

    Теги: росія окупанти Польща санкції інвестиції депутат війна Україна окупація #stoprussia
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    Власник брендів одягу Reserved, Sinsay і Cropp закрив усі магазини в Росії