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Заступник глави Нацполіції, якого відсторонили через російський паспорт дружини, повернувся на роботу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник глави Нацполіції, якого відсторонили через російський паспорт дружини, повернувся на роботу
У МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі
фото з відкритих джерел

Посадовець був фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків із Росією

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків, знову повернувся до роботи.  Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Цензор.Нет.

Посадовець був фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків із Росією.

«У МВС повідомили, що заступник голови Національної поліції Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків з 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування. 29 листопада Тишлек повернувся до виконання службових обов’язків. Одночасно з цим, Тишлеку змінено розподіл обов’язків та виключено координацію та спрямування діяльності підрозділів кримінальної поліції», – ідеться в матеріалі.

Правоохоронці також додали, що комісія, яка проводила службове розслідування не встановила «фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Дмитра Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні».

Також у МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі, а з власної ініціативи він такого бажання не висловлює.

«Водночас інформуємо, що висновок стосовно встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека Д. П. можливо зробити після отримання результатів розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР», – резюмували у МВС.

Раніше «Главком» повідомляв, що відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2023 року журналісти-розслідувачі оприлюднили відомості, де стверджувалося, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина Олександра Балакай навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Після виходу розслідування очільник МВС Ігор Клименко відсторонив Дмитра Тишлека від займаної посади і призначив службове розслідування. Також було сказано про відкриття кримінального провадження.

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Теги: паспорт розслідування дружина Ігор Клименко звільнення

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