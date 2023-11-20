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Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
За відторонений заступником очільника Нацполіції Тишлеком зберігаються всі види грошового забезпечення, крім премії
фото з відкритих джерел

Службове розслідування, ініційоване очільником МВС, триває з кінця жовтня

Дисциплінарна комісія МВС проводить службове розслідування за матеріалами журналістського розслідування стосовно заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека і членів його сім’ї. Про це «Главкому» повідомив заступник директора департаменту взаємодії з Нацполіцією Міністерства внутрішніх справ Олександр Науменко у відповіді на запит.

На прохання «Главкома» надати інформацію про попередні результати службової перевірки міністерство обмежилося формальною відпискою: «За результатами проведення службового розслідування буде вжито заходів, відповідно до законодавства України».

Крім цього, редакція поцікавилася, чи отримує заробітну плату та інші виплати Дмитро Тишлек у період відсторонення від посади. На що у відомстві відповіли: за ним зберігаються всі види грошового забезпечення, крім премії.

Водночас МВС не змогло надати чіткої відповіді на питання «Главкома» щодо наявності у Нацполіції кримінальних справ, у яких фігурує ростовський кримінальний авторитет «Полузвєрь» (Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі). За даними журналістського розслідування, Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування на прізвисько «Полузвєрь».

МВС немає даних про кримінальні справи ростовського кримінального авторитету «Полузвєрь», який є партнером українського бізнесмена, майном якого користується заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

(для перегляду – натисніть на документ)

«Стосовно інформації щодо кримінальних проваджень повідомляємо, що за інформацією Головного слідчого управління Національної поліції запитувана інформація не узагальнюється та відповідні обліки не ведуться», – сказано у відповіді МВС.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2023 року журналісти-розслідувачі оприлюднили відомості, де стверджувалося, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина Олександра Балакай навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Після виходу розслідування очільник МВС Ігор Клименко відсторонив Дмитра Тишлека від займаної посади і призначив службове розслідування. Також було сказано про відкриття кримінального провадження.

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Теги: росія війна кримінал Ігор Клименко розслідування МВС

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