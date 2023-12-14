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Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»

Мільярдер зауважив, що у мешканців країни-агресорки «особливе почуття гумору»

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск знову опинився у центрі скандалу. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а диктатор Володимир Путін – «непоганий мужик». Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах.

Зокрема, мільярдер заявив, що йому подобаються російські меми про нього, адже у росіян «особливе почуття гумору». «Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім», – сказав Маск.

Крім того, бізнесмен зауважив, що йому подобається Путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм. «Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм – він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах», – додав Маск.

До слова, мільярдер вважає, що Зеленському слід розпочати прямі переговори з Путіним – Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському.

Раніше видання The New Yorker повідомило, що Ілон Маск зізнався, що торік розмовляв із Путіним.

Нагадаємо, Маск висловив переконання, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

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Теги: путін Ілон Маск

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