Заступника голови Нацполіції на тлі скандалу відсторонено від посади

Кримінальне провадження щодо оприлюдненої про Дмитра Тишлека інформації вже триває

Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек, дружина якого має російський паспорт, відсторонений від посади. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко.

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«Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили інформацію. Кримінальне провадження вже триває.

Якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно нього будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків», – зазначив Клименко.

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Раніше Bihus.Info оприлюднило розслідування, у якому стверджувало, заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Раніше повідмолялося, що у тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт.