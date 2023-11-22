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Медведчук хоче повернути свій український закордонний паспорт

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Медведчук хоче повернути свій український закордонний паспорт
З осені 2022 року Медведчук перебуває у Росії
фото з відкритих джерел

Восени минулого року Україна обміняла кума Путіна на 200 полонених захисників «Азовсталі»

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук через свого адвоката добивається повернення українського закордонного паспорта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у середині травня 2021 року Медведчук передав слідчому ДБР свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Це сталося після того, як суд помістив кума Путіна під цілодобовий домашній арешт за підозрою у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Віктор Медведчук намагався втекти, будучи під домашнім арештом. У квітні 2022-го українські спецслужби затримали кума Путіна. До середини вересня 2022 року екснардеп перебував під вартою.

5 вересня проросійський політик написав заяву, в якій просив правоохоронців повернути йому закордонний паспорт. Однак документа він так і не отримав. Через два тижні Личаківський районний суд Львова звільнив з-під варти Медведчука, оскільки той ішов на обмін як військовополонений. 21 вересня Україна обміняла кума Путіна на 200 полонених захисників «Азовсталі». З того часу Медведчук перебуває у Росії.

Через рік Медведчук знову згадав про український паспорт. Його адвокат направила скаргу до столичного суду і просила відкрити кримінальне провадження за фактом заволодіння офіційним документом. Захисниця пояснила, що на початку вересня 2022-го, Медведчук підготував відповідну заяву щодо повернення паспорта і уповноважив своїх адвокатів передати його письмове прохання і забрати документ.

Столичний суд, який розглядав скаргу адвоката Медведчука, наголосив: у матеріалах справ не надано підтвердження, що Віктор Медведчук особисто звертався до посадових осіб ДБР та Офісу генерального прокурора за поверненням свого паспорту для виїзду за кордон. Згідно із законодавством, вилучені слідством документи можна повернути лише на підстави заяви власника.

Крім цього, суд з’ясував: 31 січня 2023 року паспорт для виїзду за кордон на ім’я Віктора Медведчука потрапив до Державної міграційної служби України. Посадовці міграційної служби знищили паспорт Медведчука, керуючись указом президента Володимира Зеленського про позбавлення Віктора Медведчука громадянства України. Указ вийшов 10 січня 2023 року.

Зрештою, суд відмовився відкривати кримінальну справу проти українських правоохоронців, оскільки доводи адвоката Медведчука ґрунтуються на припущеннях.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: Віктор Медведчук війна путін державна зрада украинский паспорт

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