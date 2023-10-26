Дружина заступника голови Нацполіції має російський паспорт – розслідування

Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Зазначається, що Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника Нацполу він був призначений навесні 2023 року. До того очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року – близько 10 років працював на рідній Донеччині.

Родина дружини, Олександри Балакай, орієнтовно в нульових переїхала на Ростовщину й отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри Балакай лишався чинним станом на літо цього року.

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Теща Тишлека – Марія Балакай – до повномасштабного вторгнення росіян відвідувала Тишлеків в Україні. Під час одного з таких візитів влітку 2018-го на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК Новопечерські Липки в Києві. Одразу після оформлення теща виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй. І повернулася до Росії.

Водночас, переїхавши до столиці у 2019 році, Тишлек користувався іншою нерухомістю. Щонайменше рік він безкоштовно мешкав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК «Французький квартал» у центрі міста. Квартира належала Юрію Голику, найбільш відомому як ідеолог проекту «Велике будівництво».

Наразі з квартири Голика Тишлек уже з’їхав. Натомість у вересні-жовтні цього року був неодноразово помічений в одному із елітних котеджних містечок під Києвом. Вранці він виходив із будинку на 300 кв.м., записаному на жінку на ім’я Наталья Нечепоренко (в документах звучить саме так – «Наталья»).

За даними джерел журналістів, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки виписували на Тишлека довіреності. Через півроку після цього на Наталью і оформили будинок.

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