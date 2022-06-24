Затримано підприємця, який під час війни заробляв на вертольотах Нацгвардії

Підприємство мало повернути гелікоптери Нацгвардії під запровадження воєнного стану

Правоохоронці у Кропивницькому затримали та повідомили про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство своєю чергою передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.

«У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави», ‒ розповіли у відомстві.



Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Затримано гендиректора підприємства, яке орендувало гелікоптери Нацгвардії

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі правоохоронці заблокували діяльність місцевого військового заводу. На підприємстві планували виготовляти та постачати комплектуючі для російської військової техніки.