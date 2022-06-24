ЗСУ ліквідували російського командира, який воював в Сирії та Лівії (фото)

Орлов був найманцем в ПВК «Вагнера», брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії

Ілля Мазаєв був внесений до бази «Миротворця»

Збройні Сили України ліквідували найманця ПВК «Вагнера», старшого лейтенанта РФ Іллю Мазаєва. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатоліяй Штефан в Twitter.

Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.

«Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв «Мазай», автор книги «їх там немає» продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований», – написав він.

Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази «Миротворця». Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК «Вагнера», брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського полковника-пропагандиста. Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках. Раніше повідомлялося, що одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії РФ Олексій Бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону.