Грузинський політик розмістив передвиборчу рекламу на порносайті (фото)

Кандидат у депутати Зураб Джапарідзе вважає, що його рекламна кампанія набагато ефективніша за традиційну

Ще перед президентськими виборами 2018 року політик запускав рекламу на Pornhub

Грузинський політик Зураб Джапарідзе перед виборами до органів місцевого самоврядування розмістив свою виборчу рекламу на відомому порносайті Pornhub. Відповідне фото з'явилося у Facebook.

На банері зображено обличчя політика та його виборчий номер 45. Крім цього, там є фото одного з порноакторів.

Фото: japaridzez / facebook.com

Сам Джапарідзе стверджує, що така реклама набагато ефективніша за звичайну. До таких висновків він прийшов із власного досвіду, адже ще перед президентськими виборами 2018 року Джапарідзе запускав рекламу на Pornhub з написами: «Більше сексу, більше свободи!», «Я не обіцяю збільшити вам розмір».

Також відомо, що Джапарідзе раніше очолював партію «Гірчі», яка виступала за легалізацію марихуани в країні.

Варто зазначити, що 10 вересня Верховна Рада заборонила сексизм та дискримінацію у рекламі.

До слова, Саакашвілі оголосив про повернення в Грузію на вибори до місцевих органів влади, які призначені на 2 жовтня.