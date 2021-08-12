Лише 10% українців переконані, що Монастирський працюватиме краще за Авакова

Водночас 37% опитаних поставилися байдуже, негативно оцінили цю відставку 15% респондентів та ще 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

Третина українців (33%) позитивно оцінює рішення Верховної Ради про відставку Арсена Авакова з посади глави Міністерства внутрішніх справ України. Про це свідчать дані опитування центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

При цьому лише 10% опитаних очікують покращення діяльності Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова та призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ще 13% очікують погіршення, а 41% респондентів не очікують взагалі нічого; 36% вагалися з відповіддю.

Представники електорату всіх провідних політичних сил України найчастіше не очікують змін у діяльності МВС після відставки Авакова (таку позицію висловлюють від 33% (серед виборців партії «Слуга народу») до 44% (серед виборців ВО «Батьківщина»).

Надію на покращення діяльності МВС частіше за інших висловлюють виборці партії «Слуга народу» (25,5%, серед представників електорату трьох інших провідних партій – 9-10%), а побоювання, що вона погіршиться – виборці «Європейської солідарності» (26%), тоді як серед виборців ВО «Батьківщина» так вважають 16%, серед представників електорату партії «Опозиційна платформа – За життя» - 13%, а серед тих, хто збирається голосувати за партію «Слуга народу» - лише 7%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, кожен третій українець готовий обрати Зеленського вдруге. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.