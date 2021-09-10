Уявні осінні «протести». Як російська пропаганда розгойдує цю тему в Україні

На тези російської пропаганди можуть реагувати навіть провідні українські медіа

Протести, хаос, дестабілізація, дочасні вибори – російська пропаганда систематично нам це все пророкує.

Ймовірні причини називаються які завгодно: від спротиву карантинним заходам під час епідемії ковіду до невдоволення зростанням комунальних тарифів та владою в цілому.

Яке нам до того діло?

По-перше, українська аудиторія російських та проросійських медіа становить сотні тисяч користувачів (ми дослідили).

По-друге, на їхні тези можуть реагувати навіть провідні українські медіа, що легітимізують цю інформацію в українському інфопросторі.

Ось, наприклад, історія з протестами, які дезінформатори обіцяють Україні ще з літа.

В липні на російських сайтах, розрахованих на мешканців окупованих територій, було чимало заголовків на кшталт «Протесты охватят всю страну, Зеленский уйдёт: депутат Рады назвал дату нового «майдана». «Эксперты» на анонімних телеграм-каналах та українських сайтах, де публікують маніпулятивні новини, активно підтримували цей тренд своїми «прогнозами на осень» з обіцянками масових заворушень.

Якщо задати слово «протесты» на дашборді, що відображає результати моніторингу російської пропаганди в медіапросторі, з початку квітня до кінця серпня 2021 бачимо таке:

Що означають ці графіки? Темно-рожеві стовпчики відображають, як часто слово «протесты» трапляється у новинах щодо України на російських маніпулятивних ресурсах (більшість з них заблоковані в Україні і розраховані на жителів ОРДЛО).

Світло-рожеві – це українські сайти-«помийки», де регулярно публікують викривлені новини (теми часто повторюють російську пропаганду, але є і чимало внутрішніх українських маніпуляцій та політичного піару).

Чорні стовпчики – згадки слова «протести» в суспільно-політичних новинах на провідних українських сайтах (де здебільшого дотримуються медіастандартів).

Ознайомитися з методологією і переліком усіх сайтів, які ми моніторимо, можна тут.

Як бачимо, 14-15 серпня (чорний пік у правому кінці шкали) кожна п’ята новина у провідних медіа була про акцію протесту Нацкорпусу під Офісом президента.

На початку серпня на сайтах усіх видів також було багато публікацій про протести під білоруським посольством після того, як під Києвом знайшли повішеним голову Білоруського дому Віталія Шишова.

Але в цілому «рівень звучання» публікацій про будь-які протести на провідних українських сайтах за цей період (та й за попередні два роки) – нижчий, ніж на ресурсах, що поширюють російську пропаганду.

Якщо подивитися на заголовки новин, то бачимо, що окрім висвітлення окремих акцій чи подій, яке присутнє і на якісних новинних сайтах, пропагандистські медіа регулярно публікують апокаліптичні прогнози. Хвилю таких публікацій в середині липня спричинила відставка міністра МВС Арсена Авакова.

Прокоментувати це взялися навіть астрологи:

«Аваков – как типичный Козерог, у которого Луна во Льве, управлял очень многим в стране. Он был её серым кардиналом. Ему на самом деле подчинялись и Зеленский, и Ермак», – отметил Росс (цей астролог часто дає політичні прогнози і потрапив до бази прихованих піарників, його профіль тут), который составил гороскоп для Украины и увидел в нём массовые протесты из-за «формулы Штайнмайера» или того, что Киев заставят (кто – не уточнил) пустить воду в Крым. Не исключил астролог и «тарифного майдана». – Неважно, по какой именно причине это случится, но на Украине будет жарко. Не исключено, что и Разумков (спикер Верховной рады Украины – прим. ред.) уйдёт вслед за Аваковым».

Провідні російські сайти теж долучилися: пишуть, що «Незалежную ждёт сначала энергетический кризис, а затем и обрушение финансовой системы, подобное тому, что случилось в России в 1998 году, когда политика внешних займов привела к банкротству страны».

У телеграм-каналах обіцяли, що «в регионах будут зачищать всех тех, кто будет помогать условной оппозиции устраивать осенние протесты». Також передбачали, що теперішнє керівництво України йтиме до концентрації влади за прикладом «Партії регіонів» у 2010–2013 роках.

З наближенням осені прогнози оновилися: «ситуация будет оставаться стабильной на Украине до конца года, но зимой следующего при определенных обстоятельствах возможна дестабилизация обстановки».

В реальності з нещодавніх масових протестів в Україні був лише згаданий вище мітинг Нацкорпусу, який в українській патріотичній спільноті назвали піар-акцією та засудили.

Провідні медіа також активно висвітлювали цю подію – в тому числі у критичному ключі. Але зауважте, наскільки російські маніпулятори частіше за українські медіа пишуть про Нацкорпус та його лідера Андрія Білецького!

І це не дивно. Нацкорпус і його лідер – «канонічні праворадикали і фашисти», які, якщо вірити російській пропаганді, фактично контролюють владу в Україні і от-от її повалять, невпинно плануючи протести.

В реальності далеко не всі українські праворадикали є фашистами, далеко не всі націоналісти – праворадикалами, а про українські протести найгучніше волають з Росії.

«Зараз з ким не говориш, всі бояться якихось протестів. В основному кажуть про «тарифний майдан» на осінь. Ви не чули?» – так починається стаття, опублікована минулого тижня на Українській правді.

Опитавши соціологів та експертів, у фіналі публікації автор приходить до висновку: «Як видно з усього, якщо влада не утне якихось катастрофічних дурниць в особливо болючих для суспільства темах війни, бідності чи корупції, то ні тарифних, ніяких інших масових вуличних акцій можна не чекати.»

Власне, що й було очевидно. Але інформаційним приводом до цієї публікації могла стати саме російська деза та наслідки її поширення: протестів немає, але тема чомусь на слуху.

Так і працюють інформаційні операції, які постійно проводить Росія в Україні. І саме тому ми щотижня пильнуємо ці тренди – щоб спостерігати витоки новин, яких не існує, але про які раптом «усі говорять».

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