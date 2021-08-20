Як ставляться українці до ЛГБТ, чайдфрі й атеїстів: результати опитування
Опитування групи «Рейтинг» показало, що більшість українців декларує толерантність
Як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, однак вони не дуже виявили терпимості у блоці дослідження толерантності.
47% негативно ставляться до ЛГБТ спільноти, 42% – до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей), близько половини ставляться до них нейтрально, 7-8% – позитивно. Ставлення до людей, які не вірять у Бога більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, а 63% загалом ставляться нейтрально, 8% – позитивно. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Найбільш толерантною групою в Україні, як стверджують фахівці, є дівчата від 16 до 24 років – третина з них схвалюють гомосексуальні стосунки. При цьому серед молодих людей того ж віку частка прихильників ЛГБТ виявилася в три рази нижчою.
Соціологи також розкрили ставлення українців до атеїстів: всерйоз не сприймають їхню позицію 28 відсотків громадян, 8 відсотків – підтримують, а 63 відсотки не надають серйозного значення релігійним питанням.
«Серед регіонів найбільш толерантний Київ. А ось Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – ЛГБТ-спільноти», – йдеться у повідомленні .
Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Бойка та Мураєва. Водночас, виборці Зеленського разом з виборцями Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).
Загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються у ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів лише 7%.
Віра в Бога зростає з віком і після 50 років має найвищі показники (більше 60%). Показники релігійності високі на Галичині й Заході в цілому. А ось у Києві та серед наймолодших (16-24) – віруючих менше половини.
Серед тих, хто вірить в існування Бога і не сумніваються в ньому 40% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ – 55% ставляться негативно, до чайлдфрі – 49%.
Нагадаємо, до Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».