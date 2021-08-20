Як ставляться українці до ЛГБТ, чайдфрі й атеїстів: результати опитування

Однак при цьому 47 відсотків українських громадян негативно ставляться до ЛГБТ

Опитування групи «Рейтинг» показало, що більшість українців декларує толерантність

Як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, однак вони не дуже виявили терпимості у блоці дослідження толерантності.

47% негативно ставляться до ЛГБТ спільноти, 42% – до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей), близько половини ставляться до них нейтрально, 7-8% – позитивно. Ставлення до людей, які не вірять у Бога більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, а 63% загалом ставляться нейтрально, 8% – позитивно. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Найбільш толерантною групою в Україні, як стверджують фахівці, є дівчата від 16 до 24 років – третина з них схвалюють гомосексуальні стосунки. При цьому серед молодих людей того ж віку частка прихильників ЛГБТ виявилася в три рази нижчою.

Соціологи також розкрили ставлення українців до атеїстів: всерйоз не сприймають їхню позицію 28 відсотків громадян, 8 відсотків – підтримують, а 63 відсотки не надають серйозного значення релігійним питанням.

«Серед регіонів найбільш толерантний Київ. А ось Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – ЛГБТ-спільноти», – йдеться у повідомленні .

Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Бойка та Мураєва. Водночас, виборці Зеленського разом з виборцями Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).

Загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються у ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів лише 7%.

Віра в Бога зростає з віком і після 50 років має найвищі показники (більше 60%). Показники релігійності високі на Галичині й Заході в цілому. А ось у Києві та серед наймолодших (16-24) – віруючих менше половини.

Серед тих, хто вірить в існування Бога і не сумніваються в ньому 40% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ – 55% ставляться негативно, до чайлдфрі – 49%.

Нагадаємо, до Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».

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