Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном

Слідом за автомобільним окупанти втратили ще й залізничний міст через Дніпро в районі Херсона

Обидва Антонівські мости, що сполучають Херсон із лівобережжям Дніпра, неможливо використовувати

Антонівський залізничний міст, який був єдиною можливістю залізничного сполучення захопленого рашистами Херсона із Кримом, виведений з ладу після прицільного вогню українських військ. Про це йдеться у традиційному зведенні оперативного командування (ОК) «Південь».

Представник ОК «Південь» запевнив, що «результатом вогневого контролю» Збройних сил за основними транспортно-логістичними шляхами є неможливість руху потягів залізничним мостом через Дніпро в районі Херсона.

В соцмережах з’явилася супутникова фотографія Антонівського залізничного мосту, де можна побачити велику дірку в полотні.

Найближчий до Херсона залізничний міст через Дніпро залишився аж на греблі Каховської гідроелектростанції, але він також перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, 26 липня Збройні сили України обстріляли Антонівський автомобільний міст, що сполучає Херсон із лівобережною частиною Херсонської області і є прямим шляхом до окупованого Криму.

Через деякий час рашисти визнали, що рух Антонівським мостом неможливий.

За кілька днів окупанти почали будувати переправу через Дніпро в районі виведеного з ладу автомобільного мосту.