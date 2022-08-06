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Мер Маріуполя порівняв втрати міста під час німецької та російської окупації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мер Маріуполя порівняв втрати міста під час німецької та російської окупації
Орієнтовно 120 тис. містян залишилися в окупації
фото з відкритих джерел

«У Маріуполі російська армія вбила 22 тис. мирних людей»

У Маріуполі російська армія вбила 22 тис. мирних людей. Це вдвічі більше, ніж фашисти вбили у Маріуполі за два роки окупації під час Другої світової війни. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав міський голова Вадим Бойченко.

Мер також повідомив, орієнтовно 120 тис. містян залишилися в окупації. Росіяни закликають маріупольців повертатися у рідні домівки. Погрожують відібрати житло, яке стоїть без нагляду.

«На підконтрольну Україні територію виїхало 200 тис. мешканців Маріуполя. Найбільше переселенців тимчасово проживає у Києві, Дніпрі, Вінниці і Запоріжжі. Україну покинули близько 70 тис. маріупольців. Ще від 50 тис. до 70 тис. було депортовано до Росії», – сказав Бойченко.

За словами мера, до окупованого росіянами міста повернулися приблизно 20 тис. осіб.

«Треба розуміти: з початку війни ці люди залишили Маріуполь і переїхали до найближчих населених пунктів, які знаходилися в окупації. Як тільки вщухли вибухи у нашому місті, вони повернулися», – пояснив Бойченко.

Нагадаємо, раніше Бойченко заявляв, що тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го. 

Додамо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

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