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ЗСУ знищили «Панцир» і чотири системи С-300: втрати ворога на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ знищили «Панцир» і чотири системи С-300: втрати ворога на півдні
ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на півдні
фото із відкритих джерел

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань

Збройні сили України на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс  «Панцир-С1». Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Нашою штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника.

«Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти», – повідомляють в ОК.

Також зазначається, що остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Нагадаємо, бійці 93-ї бригади оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. 

Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

Теги: окупанти війна в Україні війна ЗСУ

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