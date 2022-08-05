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Втрати світової економіки від війни в Україні: The Economist назвав космічну суму

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Втрати світової економіки від війни в Україні: The Economist назвав космічну суму
фото з відкритих джерел

Світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюжках поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу

Лише цьогоріч світова економіка втратить 1 трильйон доларів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє The Economist.

Згідно зі світовим економічним прогнозом The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав зрости на 3,9% після стрибка 2021 року. 

За 9 днів після публікації Росія розпочала велику війну проти України. Економічні наслідки війни відтоді відчуваються в усьому світі: світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюжках поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу. 

Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця року. Як наслідок, прогноз  глобального зростання погіршили на 1,1 відсоткового пункту до 2,8% у річному вимірі. Іншими словами, війна зменшила цьогорічний прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів. 

Зазначається, що інші організації прогнозують подібний шок. Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 в.п. від початкової оцінки в січні до 3,2%.

Серед країн G20 найбільше ВВП «скине» підсанкційна країна-агресор Росія. До кінця 2022 року згідно оцінки її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їх початковою оцінкою зростання в 2,6%. Українська економіка зазнає ще більшого удару. У квітні Світовий банк оцінив, що цього року він скоротиться на 45%. Нагадаємо, що оцінка Нацбанку України дещо більш оптимістична – згідно з нею ВВП впаде на 33,4% за підсумками року.

Прогнози за ВВП погіршилися для 15 країн G20. У Німеччині – на два відсоткові пункти від початкової оцінки, до 1,3%. Передусім це зумовлено порушенням ланцюгів постачання та сильною залежністю країни від російських енергоносіїв. Прогнозований темп зростання Німеччини є другим найнижчим серед G20, поступаючись лише Росії.

Деяким країнам вдасться, навпаки, наростити темпи зростання. Переглянутий прогноз Саудівської Аравії зріс на три відсоткові пункти до 7,5% – найвищого показника в G20. Прибутки країни від нафти різко зросли завдяки зростанню цін на сировинні товари.

Тим часом прогнози річного зростання для Аргентини та Бразилії – двох найбільших виробників зерна в Латинській Америці – зросли на 1,3 і 1,2 відсоткових пункти відповідно. Однак, очікується, що глобальне зростання сповільниться ще більше в 2023 році.

Теги: ВВП війна війна в Україні

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