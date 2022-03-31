Українські військові вибили окупантів із села на Чернігівщині

Люди плакали та обіймали військових, коли українська армія входила в село

Українські військові звільнили село Слобода на Чернігівщині від російських окупантів. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Наші воїни вибили рашистів із села 30 березня.

Цю інформацію Цаплієнку надали українські військові.

«Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів», - написав журналіст.

До слова, Цаплієнко зазнав поранень на Чернігівщині під час виконання редакційного завдання.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка на Південнобузькому напрямку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі ЗСУ готуються дати відсіч ворогу.

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