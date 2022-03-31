Стало відомо, скільки жителів Маріуполя вдалося врятувати

У Маріуполі залишається 100 тисяч людей

У місті залишається ще близько 100 тисяч мирних жителів, які потребують евакуації

Із Маріуполя вдалося врятувати близько 75 тисяч жителів, а ще, приблизно, 45 тисяч людей окупанти насильно депортували до так званої «ДНР» та Росії. Про це повідомила Віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«З Маріуполя врятувалися близько 75 тисяч жителів. Близько 100 тисяч залишилися і потребують негайної евакуації. Ще, приблизно, 45 тисяч людей окупанти насильно депортували до так званої «ДНР», – повідомила чиновниця.

Вона зазначила, що примусова депортація – це ще одна трагедія та наслідок російського вторгнення.

Напередодні у мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі.

На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Читайте також: