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    Росія зосереджує ракетні удари по чотирьох районах – Пентагон

    Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів - Росія зосереджує ракетні удари по чотирьох районах – Пентагон
    Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів
    фото: ДСНС

    Авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані насамперед на Київ, Чернігів, Ізюм (Харківська область) та Донбас

    Путінські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, включаючи столицю Київ, заявив журналістам у четвер високопоставлений представник Міністерства оборони США. Про це повідомляє CNN.

    За словами чиновника, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані насамперед на Київ, Чернігів, Ізюм (Харківська область) та Донбас.

    «Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації. Впродовж останньої доби було понад 300 вильотів. Їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про які ми говорили раніше, на південь від Харкова, а також район Операції об’єднаних сил – Донбас. Це чотири райони, де вони завдають більшість своїх ударів», – сказав чиновник.

    Представник Пентагону підкреслив, що «Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів», незважаючи на коментарі Росії щодо відходу з цього району.

    Раніше Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС. Там вони базувались з перших днів війни.

    Зазначимо, що представник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців: обстріли триватимуть ще дуже-дуже довго.

    За свіжими даними Генштабу, окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія зосереджує ракетні удари по чотирьох районах – Пентагон