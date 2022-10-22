Здохнуть від голоду та холоду: Віталій Кім звернувся до російських «мобіків»

Росія використовує мобілізованих як «гарматне м'ясо»

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що мобілізованих росіян кидають на поле бою, щоб стримувати відступ регулярних військ. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Передайте хтось російським «чмобікам», що їх реально кидають стримувати тілом відступ регулярних частин. Тільки орден/зарплату/похорон їм ніхто не забезпечить. Їм брешуть. Навіть якщо ми наступати не будемо – вони здохнуть від голоду та від холоду.

Ps: Поранення = смерть від втрати крові», – написав Кім.

Нагадаємо, за даними Politico, політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше вважають імовірною його відставку. У РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля. Джерела видання у Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

Британська розвідка також повідомила, що після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ. Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Володимира Путіна.