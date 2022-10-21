Росія може мобілізувати співробітників ЗАЕС – «Енергоатом»

З 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє «воєнний стан

Кожне підприємство має виконати план з мобілізованих

Працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт із Росатомом, можуть мобілізувати до лав ворожої армії. Про це повідомляє «Енергоатом».

«З 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє «воєнний стан», який напередодні ввели окупанти. Відповідно до нього в регіоні планують почати «тимчасово мобілізацію», яка передбачає те, що кожне підприємство має виконати план з мобілізованих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях

Як повідомлялося, 19 жовтня та 20 жовтня з осередків компактного проживання російських терористів та окупаційної адміністрації Енергодара почали вивозити награбоване майно.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».