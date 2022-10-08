Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW

Російські блогери припустили, що у Кремлі є дві фракції, одна з яких не підтримує війну

Повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Чутки про розкол у найближчому оточенні Путіна дійшли до гіперпатріотично налаштованих і націоналістичних блогерів, це «підірвало враження сили та контролю, які Путін намагався зобразити протягом свого правління», зазначає ISW.

Деякі російські блогери почали припускати, що в Кремлі є дві фракції після різкої критики чеченського лідера Рамзана Кадирова та фінансиста приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина щодо російського вищого військового командування. На думку блогерів, Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.

А опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції на Заході, але надто бояться прямого протистояння з Путіним.

«Презентація фундаментальних розбіжностей у найближчому оточенні Путіна та виклики його рішенням, навіть якщо вони тихі, у російському націоналістичному просторі ризикують зобразити Путіна слабким і такого, що не повністю контролює свій уряд. Правдивість чи хибність цієї презентації менш важлива, ніж її введення в аудиторію, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки у своїй війні», – йдеться в матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW за 7 жовтня:

Російський президент Володимир Путін, можливо, чекав, щоб оголосити про те, що він змінив командувача Східним військовим округом (СВО) Олександра Чайка, поки йому не знадобилося використовувати Чайка як цапа відбувайла за невдачі російської армії в Харківській області та Лимані Донецької області.

Ймовірно, українські війська продовжували контрнаступальні дії на трасі Кремінна-Сватове на заході Луганської області.

Російські війська продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області, а українські та російські джерела повідомляли про бої на північ і північний захід від Херсона.

Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

Анекдотичні повідомлення про погані умови для мобілізованого персоналу в російському інформаційному просторі продовжують підживлювати правдивий наратив про некомпетентність Кремля та російського Міністерства оборони (МО).

7 жовтня російські чиновники запропонували базові пільги для мобілізованих чоловіків та їхніх сімей, але продовжують покладатися на місцеві органи влади та інші нефедеральні інституції щодо надання підтримки, зокрема харчування та навчання новомобілізованим.

Російська окупаційна влада в Донецькій області продовжує примусову мобілізацію мирного українського населення, спростовуючи заяви Росії про те, що жителі новоприєднаних територій не будуть мобілізовані.

Українські чиновники у щойно звільненій Харківській області продовжують розкривати російські камери тортур та інші порушення прав людини.

Російська окупаційна влада, ймовірно, не відремонтувала необхідну цивільну інфраструктуру в окупованих і незаконно анексованих частинах України вчасно до зими, коли температура падає.

Як відомо, на тлі критики мобілізації в РФ Володими Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на нього, імовірно, Путін перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримки серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Раніше терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки. Мовляв, про це свідчить те, що на російських пропагандистських каналах почалося масове обговорення проблем у армії загарбників.

Путін 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.