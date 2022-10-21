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Мобілізація росіян. Європейський експерт побачив гарну новину для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мобілізація росіян. Європейський експерт побачив гарну новину для України
Відколи в РФ триває мобілізація, росіяни скаржаться на безлад, який триває у військкоматах
фото з відкритих джерел

«Складно придумати, в якій ще країні світу міг мати місце такий безлад, як у Росії»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому мобілізація в Росії – це хороші новини для України.

«Виявилась велика прірва між тим, чим росіяни хотіли залякати світ, і що реально було продемонстровано. Не кажучи про нещодавню мобілізацію, кращого прикладу розвалу системи чи її корупційності важко пошукати. І звісно, що це гарна новина для України. Складно придумати, в якій ще країні світу міг мати місце такий безлад. Виходить, що в Росії таке може бути. Мене це не здивувало», – заявив Пшель.

Він зазначив, що багато змінилось після 24 лютого, коли мало хто вірив, що Україна може стримати російську навалу. А це означає, що багато експертів недооцінило проблеми, які існують в Росії.

«Для мене було очевидним, як працює збудована Путіним система. Немає в Росії жодної інституції, яка б діяла за стандартами нормальних країн. По-перше, відсутність нормальних економічних, політичних дискусій. Адже коли має місце дискусія, то можна виробити краще рішення, ніж за їх відсутності. По-друге, повальна корупція. З невідомої мені причини воєнні інституції отримували велике фінансування. Але там корупція ще більша, ще менше прозорості, ніж в інших галузях.   І ми бачимо сьогодні вплив цієї корупції на всі можливі елементи російської воєнної системи. Вийшло таке собі «потьомкінське село». І те, що було на папері, виявилось абсолютною нісенітницею», – пояснив аналітик.

Нагадаємо,  із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам.

Наприклад, днями мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.

Також на ще одному відео офіцер-зв'язківець російської армії розповів, що їм видали обладнання часів Другої світової війни. Те, що під ногами у офіцера, схоже на котушки зв'язку, на які намотується шнур зв'язку.

Днями рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

Читайте також: Аналітик Роберт Пшель: Путін взагалі не розуміє реальності

 

Теги: корупція росіяни Україна фінансування мобілізація війна

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