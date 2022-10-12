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Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
У керівництві РФ з'явилися ті, хто критикує дії військово-політичного командування
фото з відкритих джерел

Війна в Україні обертається проти Путіна і підриває його непереможність

Політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше вважають імовірною його відставку. У РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля, пише Politico.

Війна в Україні обертається проти Путіна і підриває його непереможність. У керівництві РФ почалася внутрішня боротьба і з'явилися ті, хто критикує дії військово-політичного командування.

«Чиновники тепер, схоже, намагаються скористатися мінливим політичним ландшафтом. Джерела у Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи «Вагнера» Євгена Пригожина», – сказав він.

Експрем'єр РФ Михайло Касьянов переконаний, що влада президента може раптово ослабнути. «Я вважаю, що за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни», – поділився він.

Інші опоненти диктатора уникають прогнозів, але майже впевнені, що війна стає причиною поворотного моменту та початку кінця Путіна.

Кадиров і Пригожин уникали прямого засудження Путіна, що грає на руку Кремлю, залишаючи можливість перекласти відповідальність за провали в Україні на Міноборони та генералітет. Цю стратегію Путін вже частково реалізовує, дорікнувши Міноборони за провал мобілізації.

Натомість ні Пригожину, ні Кадирову Путін не дорікає, попри критику. Останній взагалі нещодавно отримав нове звання генерал-полковника.

Підприємець та опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що в РФ чітко видніються ознаки внутрішньої боротьби за владу між двоми альянсами: «партії війни» на чолі з Кадировим і Пригожиним і протиборчої фракції, що складається з органів безпеки, Шойгу та Валерія Герасимова, начальника Генштабу. Він описав два можливі сценарії на випадок, якщо війна й надалі буде провальною для Путіна.

За першим сценарієм табори об'єднаються та вимагатимуть відставки Путіна. Новим лідером РФ стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін, розпочнеться боротьба за те, хто його контролюватиме.

За другим сценарієм відбудеться зіткнення між альянсами, що конкурують. При цьому Ходорковський не впевнений, що Путін зможе пережити наслідки своєї війни.

«Я більше не вважаю його прагматичним. Він дедалі більше покладається на свої емоції», – зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що над Росією нависли величезні проблеми, а російський диктатор Володимир Путін відчайдушно шукає вихід з війни

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Теги: партії диктатор війна радник путін міністр Міноборони влада

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