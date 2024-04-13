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Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні
Президент оглянув новітні зразки військової техніки та зброї
фото: Офіс президента

Підприємства виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Про це глава держави сказав, вітаючи працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом, передає Офіс президента.

«Сьогодні ваш професійний день. День усіх, хто організовує, проектує, будує нашу українську силу. Кожен у світі бачить цю силу – силу нашої держави», – сказав Зеленський.

За його словами, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого, що допомагає нашим воїнам і нашій державі.

Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні фото 1

«Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязководосягнебезпекидлясебеідопоможеіншимзберегтийзберігатибезпеку, – додав верховний головнокомандувач.

Він зауважив, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.

Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні фото 2

«Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним», – наголосив Зеленський.

І додав: «Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!».

Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні фото 3

Президент оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot. 

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Теги: Чорне море агресія Володимир Зеленський Україна Офіс президента

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