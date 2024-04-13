Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні

Підприємства виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Про це глава держави сказав, вітаючи працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом, передає Офіс президента.

«Сьогодні ваш професійний день. День усіх, хто організовує, проектує, будує нашу українську силу. Кожен у світі бачить цю силу – силу нашої держави», – сказав Зеленський.

За його словами, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого, що допомагає нашим воїнам і нашій державі.

«Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязководосягнебезпекидлясебеідопоможеіншимзберегтийзберігатибезпеку, – додав верховний головнокомандувач.

Він зауважив, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.

«Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним», – наголосив Зеленський.

І додав: «Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!».

Президент оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.