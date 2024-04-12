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Зеленський підписав указ про звільнення заступника Єрмака

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав указ про звільнення заступника Єрмака
Сибіга переходить на посаду заступника міністра закордонних справ України
фото: glavcom.ua

Андрія Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги з посади заступника Керівника Офісу президента України. Про це йдеться на сайті президента.

«Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади заступника керівника Офісу президента України», – йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Зокрема, його призначили у травні 2021 року. Сибіга займався в Офісі президента питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Натомість уряд ухвалив рішення звільнити Миколу Точицького з поста заступника глави МЗС Дмитра Кулеби.

Раніше «Главком» повідомляв, що кадрові зміни торкнуться міністерства закордонних справ. Замість Дмитра Кулеби відомство, за попереднім планом, мав очолити перший заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга. 

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента Денис Єрмак Андрій Сибіга

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