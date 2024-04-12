Посилення міжнародної підтримки: Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

Володимир Зеленський: «Важливо, щоб усі наші люди дбали про державу і незалежність»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців. Захід пройшов у Чернівцях. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«У Чернівцях зустрівся з представниками Світового конгресу українців. Обговорили, як активізувати міжнародну підтримку та зберегти увагу світу до України. Важливо, щоб усі наші люди дбали про державу і незалежність», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів. Він повідомив, що Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні, 400 млн євро було виділено на відновлення України.

Нагадаємо, Світовий Конґрес Українців звернувся до колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.