Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Систему надають на додаток до систем протиповітряної оборони, які вже поставили

Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Міноборони країни.

Систему надають на додаток до систем протиповітряної оборони, які вже поставили та ще планують надати, для відбиття російських повітряних атак.

«Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України», – прокоментував рішення про передачу системи міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава Бундесверу запевнив, що у підтримці України Німеччина «йде настільки далеко, наскільки це можливо з огляду на власну оперативну готовність».

Нагадаємо, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.