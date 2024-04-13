Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)

Пропагандисти поширюють брехливе відео у TikTok

Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що нібито президент Володимир Зеленський втече з України у травні, коли вирушить з офіційним візитом до Лондона. Чергову брехню ворога спростовує Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що фейкове відео пропагандисти поширюють, зокрема, у соцмережі TikTok. Для правдоподібності фейкороби зазначають джерелом інформації американське видання Politico, однак на їхньому сайті немає публікації із таким заголовком і текстом.

Керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко закликав не вестися на новий фейк і нагадав, що росіяни вже не вперше за допомогою ботоферм намагаються дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширили в мережі новий фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. У мережі з'явилося відео, де жінка українською мовою скаржиться, що їй буцімто відмовили у виплаті за загиблого на фронті чоловіка. У Житомирському ТЦК запевнили, що ролик почала поширювати пропаганда РФ.

Крім того, російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії.