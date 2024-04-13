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Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)
Для правдоподібності фейкороби вказують американське видання Politico як джерело інформації
скриншот відео ЦПД

Пропагандисти поширюють брехливе відео у TikTok

Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що нібито президент Володимир Зеленський втече з України у травні, коли вирушить з офіційним візитом до Лондона. Чергову брехню ворога спростовує Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що фейкове відео пропагандисти поширюють, зокрема, у соцмережі TikTok. Для правдоподібності фейкороби зазначають джерелом інформації американське видання Politico, однак на їхньому сайті немає публікації із таким заголовком і текстом.

Керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко закликав не вестися на новий фейк і нагадав, що росіяни вже не вперше за допомогою ботоферм намагаються дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширили в мережі новий фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. У мережі з'явилося відео, де жінка українською мовою скаржиться, що їй буцімто відмовили у виплаті за загиблого на фронті чоловіка. У Житомирському ТЦК запевнили, що ролик почала поширювати пропаганда РФ.

Крім того, російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. 

Читайте також: «Військова космічна ціль». Огляд російської дезінформації
Теги: Володимир Зеленський фейк пропаганда

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