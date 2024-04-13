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Заступник Сирського розповів, як ЗСУ компенсують нестачу снарядів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник Сирського розповів, як ЗСУ компенсують нестачу снарядів
ЗСУ вигадали, як ефективно вражати ворога навіть в умовах браку снарядів
фото з відкритих джерел

Україна зосередилася на інших типах зброї, яким снаряди не потрібні

Збройні сили України на полі бою намагаються компенсовувати дефіцит снарядів нарощенням застосування різних дронів вітчизняного виробництва. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський сказав журналістам. Він уточнив, що за 2024-й рік ЗСУ отримали практично в три рази більше дронів, аніж за увесь минулий рік.

«Цей процес триває і буде лише нарощуватись», – сказав Сухаревський.

Він уточнив, що це на 99% вітчизняне виробництво.

«Основний виклик для нас – це технологічний виклик. І ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі. І насправді оцей момент є тим процесом, який займає величезний шматок роботи як організаційної, так і технічної», – додав він.

У нього уточнили, чи можна говорити, що на деяких напрямках Силами оборони перехопили ініціативу у ворога.

«Ні для кого не секрет те, що обмеженість наших ресурсів в плані артилерії якраз і компенсується тим, що безпілотні авіаційні комплекси, такі як типу FPV, типу скидів, і особливості нічної роботи в плані важких ударних комплексів, як мультикоптерного типу, так і типу літакового – це якраз та наша перевага, якою ми користуємося і яку ми нарощуємо», – наголосив Сухаревський у відповідь.

Нагадаємо, обстановка на східному фронті в Україні останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

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Теги: Вадим Сухаревський окупанти росіяни

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